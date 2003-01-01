ما الذي تخفيه الحرب على إيران؟ جمال خالد الفاضي

في تاريخ الشرق الأوسط، لم تكن الحروب الكبرى مجرد مواجهات عسكرية بين خصوم إقليميين، بل لحظات يعاد فيها تعريف الجغرافيا السياسية للمنطقة. هكذا كان الحال بعد الحرب العالمية الأولى عندما أعيد رسم خرائط الإقليم، وهكذا حدث بعد حرب 1973 حين أعيد ترتيب موازين القوة بين العرب وإسرائيل، وكذلك بعد غزو العراق عام 2003 الذي فتح الباب لمرحلة جديدة من الصراعات الإقليمية. اليوم، ومع الحرب الدائرة حول إيران، يبرز احتمال أن تكون المنطقة أمام لحظة مشابهة: لحظة لا تتعلق فقط بمصير دولة بعينها، بل بإعادة تشكيل النظام الإقليمي والممرات الاستراتيجية التي تربط الشرق الأوسط بالاقتصاد العالمي.

نادراً ما تدخل الولايات المتحدة حرباً من دون حسابات دقيقة، لكنها أيضاً لا تخوض حرباً كبيرة من أجل هدف واحد فقط. فالحرب على إيران لا تبدو مجرد رد عسكري على تهديد إقليمي، بل خطوة في صراع أوسع على شكل الشرق الأوسط نفسه. ولهذا فإن السؤال الحقيقي اليوم ليس لماذا بدأت هذه الحرب، بل ما الذي تريد واشنطن أن تغيّره في المنطقة من خلالها.

وليست كل الحروب ما تبدو عليه في لحظة اندلاعها. فالتاريخ مليء بحروب بدأت بعنوان واضح، لكنها في الحقيقة كانت تخفي وراءها أسئلة أكبر تتعلق بالنظام الدولي أو الإقليمي الذي تعيش في ظله الدول. ولهذا فإن قراءة الحرب الدائرة اليوم حول إيران لا ينبغي أن تتوقف عند الصواريخ والضربات العسكرية، بل يجب أن تذهب أبعد من ذلك: إلى محاولة فهم ما الذي قد تخفيه هذه الحرب خلف خطابها المعلن.

ففي الشرق الأوسط، نادراً ما تكون الحروب مجرد ردود فعل على أحداث طارئة، وغالباً ما تتحول إلى أدوات لإعادة ترتيب التوازنات التي تحكم المنطقة. ومن هذه الزاوية يمكن النظر إلى المواجهة الحالية بوصفها لحظة تكشف أن النظام الإقليمي الذي تشكّل في الشرق الأوسط منذ نهاية السبعينيات قد بدأ يفقد قدرته على الاستمرار.

منذ الثورة الإيرانية عام 1979 ظهرت في الشرق الأوسط تجربة مختلفة لدولة إقليمية تسعى إلى بناء نفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية. لم يكن هذا النفوذ قائماً فقط على القوة العسكرية، بل على شبكة معقدة من التحالفات السياسية والأمنية في أكثر من ساحة. ومع مرور الوقت، أصبح هذا النموذج يمثل تحدياً للنظام الإقليمي الذي تشكّل حول الدور الأميركي في المنطقة.

فالنظام الذي حكم الشرق الأوسط طوال عقود قام على قاعدة غير مكتوبة: الولايات المتحدة هي الضامن الأمني للإقليم، بينما تتحرك القوى المحلية ضمن حدود لا تسمح لها بتغيير ميزان القوة بشكل جذري. إيران كانت الاستثناء الأبرز في هذه المعادلة. ولهذا فإن الحرب الحالية قد لا تكون فقط محاولة لإضعاف دولة بعينها، بل محاولة لإنهاء نموذج كامل من القوة الإقليمية التي نشأت خارج الإطار الذي رسمته واشنطن للنظام الإقليمي.

إذا كانت هذه القراءة صحيحة، فإن ما يجري اليوم يتجاوز إيران نفسها. فالحرب قد تكون في جوهرها صراعاً على السؤال الأهم: من يملك حق تحديد شكل الشرق الأوسط في العقود القادمة؟

هل يبقى الإقليم محكوماً بنظام تقوده الولايات المتحدة وتحميه شبكة تحالفات عسكرية واضحة؟ أم يتحول إلى منطقة تتقاسمها عدة قوى إقليمية قادرة على فرض نفوذها خارج حدودها؟ هذا السؤال لم يعد نظرياً. فالتوازن الذي حكم المنطقة منذ عقود بدأ يتعرض لضغوط متزايدة مع صعود قوى إقليمية جديدة وتراجع القدرة الأميركية على إدارة الصراعات بالطريقة نفسها التي فعلتها في الماضي.

في خلفية هذا الصراع السياسي والعسكري يقف عامل آخر لا يقل أهمية: الطاقة. فالشرق الأوسط ما يزال القلب النابض لسوق النفط العالمي، وأي اضطراب في الخليج لا يبقى مسألة إقليمية بل يتحول فوراً إلى قضية اقتصادية عالمية. ولهذا فإن الحرب في هذه المنطقة لا تؤثر فقط في موازين القوة العسكرية، بل أيضاً في خريطة الطاقة التي يقوم عليها الاقتصاد الدولي. فارتفاع أسعار النفط وقلق الأسواق من اضطراب الإمدادات ليسا مجرد نتيجة للحرب، بل جزء من البيئة الاستراتيجية التي قد تعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول الكبرى.

لذلك، إن قراءة الحرب لا تكتمل من دون النظر إلى التحولات الأوسع في الجغرافيا الاقتصادية العالمية. فالعالم يشهد اليوم تنافساً متزايداً حول طرق التجارة الجديدة التي تربط آسيا بأوروبا. فمن جهة، تسعى الصين إلى تعزيز نفوذها عبر مبادرة الحزام والطريق التي تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا بشبكة واسعة من الممرات البرية والبحرية. ومن جهة أخرى، تعمل الولايات المتحدة وشركاؤها على تطوير مشاريع بديلة، أبرزها الممر الاقتصادي الهندي–الأوروبي الذي أُعلن عنه في قمة مجموعة العشرين عام 2023. هذا المشروع، الذي يربط الهند بالخليج ثم بالأردن وإسرائيل وصولاً إلى أوروبا، يُنظر إليه بوصفه أحد أهم المشاريع الاستراتيجية المنافسة لطريق الحرير الصيني.

بهذا المعنى، لا يعود الشرق الأوسط مجرد مسرح لصراع إقليمي، بل عقدة مركزية في المنافسة بين القوى الكبرى على طرق التجارة العالمية. فمن يملك القدرة على تأمين الممرات البحرية والبرية التي تربط آسيا بأوروبا، يمتلك في الوقت نفسه نفوذاً اقتصادياً وسياسياً هائلاً. وهنا يصبح موقع إيران الجغرافي عاملاً بالغ الأهمية. فهي تقع على مقربة من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية، وتمتلك القدرة على التأثير في أمن هذه الممرات.

ولهذا فإن الصراع معها لا يتعلق فقط ببرنامجها العسكري أو نفوذها الإقليمي، بل أيضاً بموقعها في قلب الجغرافيا الاستراتيجية التي تربط الخليج بآسيا وأوروبا.

لكن التاريخ يعلمنا أن الحروب التي تُخاض لإعادة تشكيل الأنظمة الإقليمية لا تنتهي دائماً بالنتائج التي يتوقعها من يطلقها. فالقوى الكبرى تستطيع بدء الحروب، لكنها لا تستطيع دائماً التحكم في مسارها أو في النظام الذي سيولد بعدها. ولهذا فإن محاولة فرض توازن جديد بالقوة قد تفتح الباب أمام مرحلة طويلة من عدم اليقين، خصوصاً في منطقة معقدة مثل الشرق الأوسط.

قد لا يكون ما تخفيه هذه الحرب خطة سرية بقدر ما هو تحول تاريخي أعمق. فالحروب الكبرى كثيراً ما تكون اللحظة التي يظهر فيها أن نظاماً إقليمياً كاملاً قد وصل إلى نهايته، حتى لو لم يكن البديل قد تبلور بعد. وهذا ربما هو المعنى الأعمق لما يجري اليوم.

الحرب على إيران قد تبدو في ظاهرها مواجهة عسكرية محدودة الأهداف، لكنها في جوهرها قد تكون تعبيراً عن صراع أكبر بكثير: صراع على من يملك حق القوة، ومن يحدد قواعد النظام في الشرق الأوسط، ومن يضمن أمن الممرات التي تمر عبرها تجارة العالم وطاقة اقتصاده. ولهذا فإن السؤال الحقيقي الذي ستتركه هذه الحرب ليس من ربح المعركة، بل ما إذا كان الشرق الأوسط يقف بالفعل على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخه. فبعض الحروب لا تُخاض فقط لتغيير موازين القوة… بل لتغيير الجغرافيا السياسية التي يعيش في ظلها العالم.