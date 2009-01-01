أمريكا تخفف عقوبات النفط الروسي لوقف ارتفاع الأسعار

واشنطن / وكالات /

في محاولة لوقف ارتفاع أسعار النفط، خففت الولايات المتحدة مؤقتاً العقوبات المفروضة على روسيا وسمحت للدول بشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الموجودة حاليًا على ناقلات في البحر على الرغم من العقوبات في محاولة للحد من التأثير الاقتصادي للحرب مع إيران.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنيت إن هذا الإجراء مؤقت، ويهدف، على حد قوله، إلى "تعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية خلال الحرب".

وسيبقى هذا القرار ساري المفعول حتى 11 أبريل/نيسان. وأكد باسنيت أن "هذا الإجراء المحدد ينطبق فقط على النفط الذي يجري نقله بحراً، ولن يمنح الحكومة الروسية أي ميزة مالية كبيرة".

أدت الهجمات على السفن والبنية التحتية للطاقة في الخليج، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، إلى زعزعة أسواق الطاقة العالمية. وارتفعت أسعار النفط مجدداً أمس لتتجاوز 100 دولار للبرميل بعد استهداف ثلاث سفن شحن أخرى في الخليج.

وجاء ذلك رغم تعهد المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في أول رسالة تُقرأ نيابةً عنه، بمواصلة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس نفط العالم.

أعلنت واشنطن، يوم الأربعاء، عزمها إطلاق 172 مليون برميل من النفط من مخزونها الاستراتيجي في محاولة لكبح الارتفاع الحاد في أسعار النفط. ويأتي هذا القرار ضمن التزام أوسع من جانب وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة، بإطلاق 400 مليون برميل من النفط.

وذكرت قناة فوكس نيوز أن نحو 124 مليون برميل من النفط الروسي كانت موجودة في البحر، موزعة على نحو 30 منطقة حول العالم.

في حين يُتوقع أن يُعزز تخفيف العقوبات إمدادات النفط العالمية، إلا أنه قد يُعقّد جهود الغرب الرامية إلى قطع عائدات روسيا من حربها في أوكرانيا، ويُؤدي إلى توترات بين واشنطن وحلفائها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عقب اجتماع قادة مجموعة السبع يوم الأربعاء لبحث تأثير الحرب على أسواق الطاقة، إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.