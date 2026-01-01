  1. الرئيسية
استطلاع معاريف : ارتفاع ثقة الإسرائيليين بنتنياهو في حرب إيران والمعارضة تتقدم

الجمعة 13 مارس 2026 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف : ارتفاع ثقة الإسرائيليين بنتنياهو في حرب إيران والمعارضة تتقدم



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية ارتفاعًا طفيفًا في ثقة الإسرائيليين هذا الأسبوع في طريقة إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعملية العسكرية ضد إيران حيث ارتفعت النسبة من 60% إلى 62%.

كما أظهر الاستطلاع تشككًا لدى الإسرائيليين في إمكانية أن تُفضي العملية الحالية إلى تغيير النظام في إيران، إذ يعتقد 36% منهم أن ذلك لن يحدث، مقابل 28% يعتقدون أنه سيحدث، بينما لا يزال 36% مترددين.

وأظهر الاستطلاع أن كتلة الائتلاف تفوز بـ 50 مقعدًا هذا الأسبوع. في الوقت نفسه، تعزز المعارضة تأييدها ليصل إلى 60 مقعدًا.

حافظ حزب الليكود على 27 مقعدًا هذا الأسبوع، بينما خسر حزب عوتسما يهوديت مقعدًا واحدًا. وفي كتلة المعارضة، فاز كل من حزب بينيت 2026 وحزب يش عتيد بمقعد، بينما خسر حزب يشار!، بقيادة غادي آيزنكوت، مقعدًا واحدًا.

إجابةً على السؤال: إذا ترشحت الأحزاب التالية في انتخابات الكنيست القادمة، لمن ستصوت؟ النتائج هي: الليكود 27 مقعدًا، بينيت 22، ياشار! مع آيزنكوت 13، الديمقراطيون 10، عوتسما يهوديت 8، شاس 8، يسرائيل بيتينو 8، يهودية التوراة المتحدة 7، يش عتيد 7، حداش-تعل 5، الموحدة 5.

لم تتجاوز الصهيونية الدينية (3%)، والمتشددون (2.8%)، وبلد (1.4%)، وأزرق أبيض (1.3%) نسبة الحسم.

كما أظهر الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين (53%) يؤيدون إعادة فتح أماكن العمل فوراً. في المقابل، يعارض معظمهم إعادة فتح الفعاليات (66%) أو المدارس (67%).

