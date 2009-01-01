سقوط ناقلة وقود أمريكية وهبوط أخرى متضررة في بن غوريون

وكالات / سما/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس عن حادث جوي خطير في سماء العراق، حيث اصطدمت طائرتان من طراز KC-135 "ستراتوتانكر" للتزود بالوقود جواً أثناء تزويد طائرات مقاتلة بالوقود في طريقها لشن غارات على إيران.

وتحطمت إحدى الطائرتين في الأراضي العراقية، بينما تمكنت الأخرى من العودة والهبوط اضطرارياً في مطار بن غوريون.

تُظهر صورٌ حصلت عليها قناة "كان الإسرائيلية الطائرة المتضررة بعد هبوطها في إسرائيل، حيث يظهر جزءٌ كبيرٌ من ذيلها مفقوداً، ما يُشير إلى الحادث الخطير الذي وقع في غرب العراق، والذي تحطمت فيه طائرةٌ كانت تقوم بالتزود بالوقود. ولا يزال مصير أفراد الطاقم الستة مجهولاً.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس أن "الحادث وقع في المجال الجوي الصديق خلال عملية الغضب الملحمي، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية".

أعلنت ميليشيات موالية لإيران في العراق مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، . ووفقاً لبيان الميليشيات، فقد نُفِّذت هذه العمليات "للدفاع عن سيادة العراق وحمايته من الاحتلال"