دونالد ترامب يعلن حربا أخرى ضد الأسماك

وكالات - سما-

بعد وقت قصير من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران ، يفتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جبهة جديدة ومثيرة للدهشة.

ففي منشور له على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" ، أعلن ترامب الحرب على سمك الكارب الآسيوي، وهو نوع غازي من الأسماك وصفه بأنه "عنيف ومدمر"، ويهدد البحيرات العظمى في الولايات المتحدة، وخاصة بحيرة ميشيغان، ودعا حكام المنطقة إلى تقديم المساعدة.

وقال ترامب إنه يعمل مع حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر، على حماية البحيرات من سمك الكارب الآسيوي، وهو نوع غازي يهدد مصائد الأسماك في المنطقة.

وفي هذه الحالة، يشير مصطلح "الكارب الآسيوي" إلى أربعة أنواع تم إدخالها إلى الولايات المتحدة من آسيا وأوروبا في سبعينيات القرن الماضي: الكارب كبير الرأس، والكارب الفضي، والكارب الأسود، والكارب العشبي.

ووفقا للجنة مصايد الأسماك في البحيرات العظمى، فإن "منع إدخال واستقرار أسماك الكارب الغازية هو النهج الفعال الوحيد للحفاظ على مصايد الأسماك القيّمة في البحيرات العظمى".

كتب ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، على موقع X، مرفقًا مقطع فيديو يظهر فيه على ما يبدو سمك الكارب الفضي وهو يقفز من الماء : "سأطلب من حكام الولايات الآخرين الانضمام إلى هذه المعركة، بما في ذلك حكام ولايات إلينوي، وويسكونسن، ومينيسوتا، وبنسلفانيا، وأوهايو، وإنديانا، ونيويورك، وبالطبع حاكم كندا المستقبلي، مارك كارني، الذي أعلم أنه سيكون سعيدًا بالمساهمة في هذه القضية الجديرة بالاهتمام" .

يشغل كارني منصب رئيس وزراء كندا منذ مارس الماضي، لكن ترامب كان يطلق عليه بشكل دوري لقب "الحاكم" في إشارة إلى فكرته بأن تصبح كندا "الولاية الحادية والخمسين.

وقال ترامب في منشوره إنه يتخذ أيضاً إجراءات "لإنقاذ" بحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا، "والتي، في فترة قصيرة من الزمن، إذا لم يتم فعل شيء، ستجف تماماً