الاحتلال يوجّه إنذارًا لسكان أحياء بالضاحية الجنوبية ببيروت ويأمرهم بالإخلاء الفوري

بيروت /سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء الفوري لعدة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وطالبهم بعدم العودة إليها "حتى إشعار آخر".

وبحسب بيان نشره المتحدث العربي باسم جيش الاحتلال عبر منصة "إكس"، فإن الإنذار يشمل بشكل خاص أحياء: حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطات الغدير، الشياح.

وخاطب المتحدث سكان تلك المناطق بالقول: "حرصًا على سلامتكم نحثكم على الاخلاء فورًا، وعدم العودة إلى هذه الأحياء حتى إشعار آخر".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "لن يتردد باستهداف كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته او وسائله القتالية".

وختم بالتحذير: "أنتم تعرضون أنفسكم وحياتكم للخطر - لذلك أخلوا المنطقة فوراً".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن، في وقت سابق من يوم الجمعة، غارات عنيفة على لبنان استهدفت مناطق للمرة الأولى، كما في بناية برج حمود في العاصمة اللبنانية بيروت.