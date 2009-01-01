ترامب يهدد : ترقبوا ما سيحدث لقادة النظام الإيراني "المجانين" يوم الجمعة

وكالات - سما-

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، تهديدًا جديدًا بشأن إيران، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تدمر النظام الإيراني عسكريًا واقتصاديًا وبجميع الوسائل الأخرى، على حد قوله.

وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لدينا قوة نارية لا مثيل لها، وذخيرة غير محدودة، ووقت كافٍ، راقبوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المجانين اليوم".

وأضاف: "إذا قرأت صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، فسوف تظن خطأً أننا لا نحقق الانتصار. لقد انتهت البحرية الإيرانية، ولم يعد لديهم سلاح الجو، كما يتم تدمير صواريخهم وطائراتهم المسيرة وكل شيء آخر، وتم مسح قادتهم عن وجه الأرض".

وتابع: "لقد كانوا يقتلون الأبرياء في جميع أنحاء العالم لمدة 47 عامًا، والآن أنا، بصفتي الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية، أقتلهم. يا لها من شرف عظيم أن أفعل ذلك!".

وأضاف ترامب، خلال تصريحات لقناة فوكس نيوز، أن إيران لديها 1200 صاروخ موجه نحول دول الجوار.

وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه يعتقد أن مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد، على قيد الحياة لكنه مصاب.

وتابع الرئيس الأمريكي حديثه قائلا: لقد سحقنا إيران ولم تستطع أي دولة فعل ما فعلناه، داعيا السفن لإظهار الشجاعة وعبور مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لا داعي للخوف من مضيق هرمز بعد إغراق القوات الأمريكية للبحرية الإيرانية .

ووصف ترامب، إيران بأنها "دولة إرهاب وكراهية"، وقال إن الوضع "يتطور بسرعة كبيرة" نحو ضمانه بتدخل عسكري محدود في المنطقة.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".

وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.