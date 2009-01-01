  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مادما جنوب نابلس

الخميس 12 مارس 2026 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون مسجدا في قرية مادما جنوب نابلس



نابلس / سما /

أحرق مستوطنون فجر اليوم الخميس، مسجد "محمد فياض" في بلدة مادما جنوب نابلس، وخطوا عبارات عنصرية على جدرانه.

وأكدت مصادر محلية أن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المسجد بأكمله، حيث اقتصرت الأضرار على مدخله فقط.

وحذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من التزايد المنهجي في محاولات إحراق المساجد في الضفة الغربية خلال شهر رمضان الحالي، وأشارت إلى إحراق المسجد في مادما، وخط شعارات وعبارات عنصرية على جدرانه، في خطوة لتدنيس المقدسات الإسلامية في ظل شهر رمضان المبارك.

وأكدت الأوقاف في بيانه أن هذه المحاولات المتكررة لإحراق المساجد وتزايدها ما هو إلا جزء من مخطط منهجي يعمل عليه المستوطنون للسيطرة على الأرض الفلسطينية من خلال ضرب الأمان والصمود من قبل المواطن الفلسطيني داخل الضفة الغربية، وما إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين والمعتكفين خلال شهر رمضان إلا دليل على هذا المخطط

وحيّت الأوقاف أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة على حمايته لقراه ومساجده وبلداته ومدنه رغم شراسة الهجمة ووحشيتها من قبل هؤلاء المتطرفين.

الأكثر قراءة اليوم

مذكرة جديدة : إبستين اعتدى على قاصر بينما كان يتحدث مع ترامب هاتفيا

في عملية ليلية سرية ومعقدة.. إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في "جبل عيبال" بالضفة الغربية

دافعو الضرائب يرفضون تمويل حروب إسرائيل.. ارتفاع شعبية كارلسون تؤكِّد التغيير العميق داخل القاعدة الجمهوريّة

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

مسؤول أميركي يعترف : إيران تدمر أحدث منظومة دفاع جوي في الأردن

“عملية مُعقدة وغير مضمونة ”.. إسرائيل تقر بصعوبة إسقاط النظام الإيراني وتراهن على الشعب والمعارضة

إردوغان يحذر من اشتعال المنطقة بأكملها ..

الأخبار الرئيسية

الجيش الإسرائيلي يعلن شن 70 غارة على بيروت واغتيال قادة في حزب الله والجهاد الإسلامي

مسؤول إسرائيلي : واشنطن ابلغتنا انها لا تخطط لوقف الحرب والتركيز على هرمز

مصدر يكشف تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي: كدمة وكسر وجروح

إسبانيا تُصعّد دبلوماسياً وتعفي سفيرتها لدى إسرائيل من مهامها والسبب غزة

جيش الإحتلال يكثف غاراته على بيروت وهجوم مكثف لحزب الله وسقوط شظايا بالجليل