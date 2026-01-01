اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا بإدانة الهجمات الإيرانية على دول الخليج

وكالات / سما/

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدين هجمات إيران الصاروخية على دول خليجية تحتضن على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية، ردا على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدها.

وبحسب مراسل الأناضول، جرت الأربعاء عملية تصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار قدمته البحرين بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على دول الخليج.

وصوت 13 عضوا في المجلس لصالح مشروع القرار الذي يدين إيران، بينما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

وقدمت البحرين مشروع القرار باسم مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات، إضافة إلى الأردن، حيث حظي بدعم أكثر من 130 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

هذا ووصف سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الأربعاء قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إيران إلى وقف هجماتها في دول الخليج بأنه مسيّس، مندّدا بـ”تحوير” دور الهيئة.

وقال إيرواني أمام المجلس إن قرار الهيئة “يشكّل تحويرا فاضحا” لدور مجلس الأمن الذي تتولى رئاسته الدورية الولايات المتحدة. وندّد بـ”تحوير” واشنطن لهذا الدور للدفع نحو التصويت على النص، محمّلا إياها “مسؤولية الحرب الوحشية” ضد الجمهورية الإسلامية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدونا ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات