  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

لجنة أممية : خطابات ترامب عنصرية مليئة بالكراهية وانتهاك حقوق الإنسان

الأربعاء 11 مارس 2026 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة أممية : خطابات ترامب عنصرية مليئة بالكراهية وانتهاك حقوق الإنسان



نيويورك/وكالات/

حذرت هيئة مراقبة تابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، من أن “خطاب الكراهية العنصري” الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيره من القادة السياسيين، إلى جانب تشديد إجراءات مكافحة الهجرة، يُؤجّج انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد “خطاب الكراهية العنصري” واستخدام “لغة مُهينة”، وصور نمطية ضارة تستهدف المهاجرين واللاجئين، وطالبي اللجوء في الولايات المتحدة.

وأشارت اللجنة، إلى أن قادة سياسيين وشخصيات عامة نافذة ورفيعة المستوى، بينهم الرئيس، وصفوا هذه الجماعات بأنها “مجرمة أو عبء”، محذرة من أن هذا الوضع “يُؤجج التعصب، وقد يُحرض على التمييز العنصري وجرائم الكراهية”.

ودعت اللجنة، واشنطن إلى “تحمل المسؤولية، بما في ذلك إجراء تحقيقات فعالة وشاملة ونزيهة” في كل الانتهاكات المشتبه بحدوثها. كما دعتها إلى إدانة التمييز العنصري وخطاب الكراهية علنا.

وأعربت اللجنة، المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا مكلفين بمراقبة تنفيذ الدول للاتفاقية الدولية للقضاء على العنصرية، عن قلقها البالغ إزاء "لاستخدام المنهجي للتنميط العنصري" من عناصر إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، وعناصر آخرين تم نشرهم في إطار حملة ترامب لمكافحة الهجرة.

وذكرت اللجنة، أن استهداف “الأشخاص من أصول إسبانية/لاتينية أو إفريقية أو آسيوية، وعمليات التحقق التعسفية من الهوية (…) أدى إلى الاشتباه بتنفيذ (السلطات) اعتقالات واسعة النطاق للاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين، وأشخاص يُنظر إليهم على أنهم كذلك”.

وأفاد التقرير بترحيل 675 ألف شخص على الأقل من الولايات المتحدة منذ كانون الثاني/يناير 2025، وهو تاريخ عودة ترامب إلى السلطة.

ودانت اللجنة “الاستخدام المفرط للقوة خلال عمليات مراقبة الهجرة”، مشيرةً إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل منذ كانون الثاني/يناير خلال عمليات نفذتها إدارة الهجرة والجمارك أو أثناء احتجازهم لديها.

الأكثر قراءة اليوم

مذكرة جديدة : إبستين اعتدى على قاصر بينما كان يتحدث مع ترامب هاتفيا

في عملية ليلية سرية ومعقدة.. إسرائيل تقيم مستوطنة جديدة في "جبل عيبال" بالضفة الغربية

اعتراضه شبه مستحيل .. صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

دافعو الضرائب يرفضون تمويل حروب إسرائيل.. ارتفاع شعبية كارلسون تؤكِّد التغيير العميق داخل القاعدة الجمهوريّة

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..

“تل أبيب” تتهم طهران باختراق كاميرات مراقبة للتجسس.. وتؤكد: نصف الصواريخ الإيرانية تحتوي على ذخائر عنقودية

الأخبار الرئيسية

استدعاء كبير للاحتياط ..مسؤولون إسرائيليون: نحن على أعتاب حرب واسعة على لبنان

"حزب الله": نعلن إطلاق عمليّات العصف المأكول

ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا لأنه لم يعد هناك عمليا شيء نستهدفه

IMG_3961

“عملية مُعقدة وغير مضمونة ”.. إسرائيل تقر بصعوبة إسقاط النظام الإيراني وتراهن على الشعب والمعارضة

IMG_3960

وسط هتافات "الموت لأمريكا": مئات الاف الإيرانيين يشيعون كبار المسؤولين الذين تم اغتيالهم