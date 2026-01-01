صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

وكالات / سما/

أعلنت إيران عن توجيه ضربة باستخدام صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي، وفقا لما ذكرته مجلة Military Watch Magazine.

وقالت الصحيفة في تعليقها على استخدام الصاروخ الجديد: "قد يكون استخدامها أيضا بمثابة عرض مهم للقوة، يبيّن حيز التصعيد الذي لا يزال في حوزة الحرس الثوري الإسلامي".

يُذكر أن مدى الصاروخ يبلغ 1400 كيلومتر، ووفقا لمصادر إيرانية، فهو مزود برأس حربي حائم فرط صوتي للوصول إلى سرعة نهائية تتراوح بين 13 و15 ماخ ( نحو 18500 كم/ساعة). ويشار إلى إن الجمع بين السرعة والقدرة على المناورة يجعل اعتراض صاروخ "فتاح-2" أمرا شبه مستحيل.

وخلصت المجلة إلى القول إن ظهور الصواريخ الإيرانية الجديدة عقد إلى حد بعيد تخطيط الدفاع الصاروخي سواء في الغرب أو في إسرائيل.

مواصفات الصاروخ الإيراني "فتاح-2" التي تم تجميعها بناء على بيانات من مصادر مفتوحة:

- النوع: صاروخ فرط صوتي مزود برأس حربي حائم فرط صوتي،

-المدى:~1,400 - 1,500 كم،

-السرعة: 13–15 ماخ (حتى ~18,500 كم/س) في المرحلة النهائية،

-الرأس الحربي: شديد الانفجار، يتشظى.

-الوزن: ~200 كغم،

-الطول:~12 متر،

-نظام التوجيه: قدرة عالية على المناورة، مسار طيران غير متوقع لتخطي الدفاعات الصاروخية.

ميزات إضافية: يستخدم الصاروخ محركا ثنائي المراحل: المرحلة الأولى يفترض أنها تعمل بالوقود الصلب (كما في صاروخ "فتاح-1")، بينما تستخدم المرحلة الثانية (الرأس الحائم نفسه) محركا صاروخيا يعمل بالوقود السائل