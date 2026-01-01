  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتراضه شبه مستحيل ..

صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

الأربعاء 11 مارس 2026 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي



وكالات / سما/

أعلنت إيران عن توجيه ضربة باستخدام صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي، وفقا لما ذكرته مجلة Military Watch Magazine.

 

وقالت الصحيفة في تعليقها على استخدام الصاروخ الجديد: "قد يكون استخدامها أيضا بمثابة عرض مهم للقوة، يبيّن حيز التصعيد الذي لا يزال في حوزة الحرس الثوري الإسلامي".

يُذكر أن مدى الصاروخ يبلغ 1400 كيلومتر، ووفقا لمصادر إيرانية، فهو مزود برأس حربي حائم فرط صوتي للوصول إلى سرعة نهائية تتراوح بين 13 و15 ماخ ( نحو 18500 كم/ساعة). ويشار إلى إن الجمع بين السرعة والقدرة على المناورة يجعل اعتراض صاروخ "فتاح-2" أمرا شبه مستحيل.

وخلصت المجلة إلى القول إن ظهور الصواريخ الإيرانية الجديدة عقد إلى حد بعيد تخطيط الدفاع الصاروخي سواء في الغرب أو في إسرائيل.

مواصفات الصاروخ الإيراني "فتاح-2" التي تم تجميعها بناء على بيانات من مصادر مفتوحة:

- النوع: صاروخ فرط صوتي مزود برأس حربي حائم فرط صوتي، 

-المدى:~1,400 - 1,500 كم،

-السرعة: 13–15 ماخ (حتى ~18,500 كم/س) في المرحلة النهائية،

-الرأس الحربي: شديد الانفجار، يتشظى.

-الوزن: ~200 كغم،

-الطول:~12 متر،

-نظام التوجيه: قدرة عالية على المناورة، مسار طيران غير متوقع لتخطي الدفاعات الصاروخية.

ميزات إضافية: يستخدم الصاروخ محركا ثنائي المراحل: المرحلة الأولى يفترض أنها تعمل بالوقود الصلب (كما في صاروخ "فتاح-1")، بينما تستخدم المرحلة الثانية (الرأس الحائم نفسه) محركا صاروخيا يعمل بالوقود السائل

الأكثر قراءة اليوم

سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود

الـ “صليبيّ” الأمريكيّ ضدّ “صلاح الدّين” الإيرانيّ: هيغسيث وزير حرب ترامب قوميٌّ مسيحيٌّ وعدائيٌّ.. احتساء الكحول أثناء الخدمة وادعاءات بالاعتداء الجنسيّ..

الحكومة الفلسطينية تبحث تصعيد المستوطنين وتقر قرارات تتعلق بالتعليم وعطلة عيد

بعد تصريحات ترامب.. نتنياهو: الحرب على إيران “لم تنتهِ بعد”

إيران تستخدم ورقة النفط القوية في تصعيدها مع أمريكا وإسرائيل وتمنع التصدير في الشرق الأوسط: نحن من نقرر مصير الحرب

ترامب في تصريحات مثيرة : من الممكن أن أتحدث مع إيران

“تل أبيب” تتهم طهران باختراق كاميرات مراقبة للتجسس.. وتؤكد: نصف الصواريخ الإيرانية تحتوي على ذخائر عنقودية

الأخبار الرئيسية

بعد ضرب بنك إيراني.. طهران تعلن انها ستستهدف البنوك والمراكز الاقتصادية الاسرائيلية والامريكية

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..

عراقجي محذرا إسرائيل: هذه ليست إلا البداية!

واشنطن وتل أبيب تتخليان عن هدف إسقاط النظام الإيراني

"جريح حرب رمضان" .. تلميحات إيرانية لإصابة المرشد الايراني الجديد