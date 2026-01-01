  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد ضرب بنك إيراني.. طهران تعلن انها ستستهدف البنوك والمراكز الاقتصادية الاسرائيلية والامريكية

الأربعاء 11 مارس 2026 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد ضرب بنك إيراني.. طهران تعلن انها ستستهدف البنوك والمراكز الاقتصادية الاسرائيلية والامريكية



القدس المحتلة / سما /

 قال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم الأربعاء إن إيران ستستهدف المصالح الاقتصادية والمصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، مضيفا أن هذا التهديد يأتي في أعقاب هجوم على بنك إيراني.

 
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث إبراهيم ذو الفقاري قوله "بعد حملتهم الفاشلة، استهدف الجيش الأمريكي الإرهابي والنظام الصهيوني الوحشي أحد بنوك البلاد".
 

وتابع "بهذا العمل غير المشروع وغير المألوف، يجبرنا العدو على استهداف المراكز الاقتصادية والبنوك المرتبطة بالولايات المتحدة والنظام الصهيوني في المنطقة".

 
وأصدر المتحدث تحذيرا لسكان المنطقة بالابتعاد عن البنوك.

الأكثر قراءة اليوم

سأزور تل أبيب الأسبوع القادم ..ويتكوف: قنبلة واحدة يمكن أن تقضي على إسرائيل وتمحوها من الوجود

الـ “صليبيّ” الأمريكيّ ضدّ “صلاح الدّين” الإيرانيّ: هيغسيث وزير حرب ترامب قوميٌّ مسيحيٌّ وعدائيٌّ.. احتساء الكحول أثناء الخدمة وادعاءات بالاعتداء الجنسيّ..

تقرير عبري .. توحل في إيران: إسرائيل لم تقدر القدرات قبل الحرب

الحكومة الفلسطينية تبحث تصعيد المستوطنين وتقر قرارات تتعلق بالتعليم وعطلة عيد

بعد تصريحات ترامب.. نتنياهو: الحرب على إيران “لم تنتهِ بعد”

إيران تستخدم ورقة النفط القوية في تصعيدها مع أمريكا وإسرائيل وتمنع التصدير في الشرق الأوسط: نحن من نقرر مصير الحرب

ترامب في تصريحات مثيرة : من الممكن أن أتحدث مع إيران

الأخبار الرئيسية

صحيفة أمريكية: إيران تستخدم صاروخ "فتاح-2" المزود برأس حربي حائم فرط صوتي

قاتل "آية الله" ورسالته من الحرب على ايران : امتلك قنبلة نووية لحماية نفسك ومنع تدمير دولتك ..

عراقجي محذرا إسرائيل: هذه ليست إلا البداية!

واشنطن وتل أبيب تتخليان عن هدف إسقاط النظام الإيراني

"جريح حرب رمضان" .. تلميحات إيرانية لإصابة المرشد الايراني الجديد