بعد ضرب بنك إيراني.. طهران تعلن انها ستستهدف البنوك والمراكز الاقتصادية الاسرائيلية والامريكية

القدس المحتلة / سما /

قال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم الأربعاء إن إيران ستستهدف المصالح الاقتصادية والمصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، مضيفا أن هذا التهديد يأتي في أعقاب هجوم على بنك إيراني.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث إبراهيم ذو الفقاري قوله "بعد حملتهم الفاشلة، استهدف الجيش الأمريكي الإرهابي والنظام الصهيوني الوحشي أحد بنوك البلاد".

وتابع "بهذا العمل غير المشروع وغير المألوف، يجبرنا العدو على استهداف المراكز الاقتصادية والبنوك المرتبطة بالولايات المتحدة والنظام الصهيوني في المنطقة".

وأصدر المتحدث تحذيرا لسكان المنطقة بالابتعاد عن البنوك.