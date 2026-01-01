  1. الرئيسية
الشرطة الإيرانية تحذر من التظاهر ضد النظام: أصابعنا على الزناد

الأربعاء 11 مارس 2026 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

حذر قائد الشرطة الإيرانية المواطنين في بلاده من التظاهر للمطالبة بتغيير النظام، بعد أن دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإيرانيين إلى الانتفاض ضد قيادة الجمهورية الإسلامية.

وقال أحمد رضا رادان في التلفزيون الرسمي إن "أي شخص يخرج إلى الشوارع بناء على طلب العدو لن نعتبره بعد الآن محتجًا، بل سنراه عدوًا ونتعامل معه على هذا الأساس"، وأن "جميع قواتنا على أهبة الاستعداد وأصابعها على الزناد"، على حد تعبيره.

وكان نتنياهو قد دعا الإيرانيين في وقت سابق إلى التمرد على حكومتهم، واصفًا الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة بأنها "حرب تاريخية من أجل الحرية"، وفق رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني.

وكتب نتنياهو أن "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لإسقاط نظام آية الله ونيل حريتكم"، مضيفًا أنه "طلبتم المساعدة وقد جاءتكم".

كما شجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإيرانيين مرارًا على اعتبار الهجمات الأميركية-الإسرائيلية فرصة للإطاحة بالقيادة في طهران.

