طهران تضع شروطها لانهاء الحرب مع اسرائيل واميركا ..

الثلاثاء 10 مارس 2026 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تضع شروطها لانهاء الحرب مع اسرائيل واميركا ..



طهران / وكالات /

اشترطت وزارة الخارجية الإيرانية توفير ضمانات دولية وامنية واضحة كشرط أساسي لأي موافقة على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيرانية، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن "أي هدنة أو إنهاء للحرب يجب أن يرافقه تعهدات بعدم تكرار الاعتداءات على إيران"، محذراً من أن غياب مثل هذه الضمانات يجعل الحديث عن وقف إطلاق النار "لا معنى له ".

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لم تكن الطرف البادئ بأي عمل حربي، مشيراً إلى أن الهجمات الصاروخية التي نفذتها بلاده ، جاءت في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، استنادا إلى أحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وكشف غريب آبادي عن أن الأيام القليلة الماضية شهدت مساعٍ دبلوماسية نشطة قادتها كل من الصين وروسيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الدول الإقليمية، للتوسط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

