بعد تصريحات ترامب.. نتنياهو: الحرب على إيران “لم تنتهِ بعد” والضربات ستتواصل لإضعاف نظام الحكم هناك

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الحرب على إيران “لم تنتهِ بعد مؤكدا أن الضربات المتواصلة تضعف نظام الحُكم هناك.

ونقل بيان لمكتب نتنياهو الثلاثاء قوله مساء الاثنين في زيارة للمركز الوطني للصحة “نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من نير الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم. لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن نحن نكسر عظامهم، ولم ننته بعد”.

وفي وقت سابق، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب التي تخوضها واشنطن بالتعاون مع إسرائيل على إيران “انتهت إلى حد كبير”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عبر الهاتف.

وذكرت الشبكة أن ترامب تحدث معها من ناديه للجولف في ولاية فلوريدا قائلا: “أعتقد أن الحرب انتهت إلى حد كبير تقريبا”.

وأضاف أن إيران لم تعد تملك “أسطولًا بحريًا، ولا اتصالات، ولا قوة جوية. صواريخها متناثرة، وطائراتها المسيّرة تُدمّر في كل مكان، وداخل المصانع”.

واعتبر ترامب أن إيران “لم يتبق لديها شيء” من المنظور العسكري.

وقال ترامب إن بإمكان الولايات المتحدة “فعل الكثير” بشأن مضيق هرمز، ووجه تهديدات لإيران في حال عرقلتها الممر المائي، مشيرا إلى أنه “يفكر في السيطرة عليه”، بحسب الشبكة.

وبخصوص استمرار العمليات ضد إيران، قال ترامب: “نحن متقدمون جدًا على الجدول الزمني”.

وفي السياق، قال ترامب في مؤتمر للحزب الجمهوري بولاية فلوريدا، إن العملية العسكرية ضد إيران “معقدة” ولكنها ستكون “قصيرة المدى”.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.