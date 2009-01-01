الاحتلال يواصل خروقاته .. غارات جوية شرق خان يونس وقصف مدفعي بالوسطى وغزة

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 152 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد مواطن وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب عماد فلفل 40 عاما اثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين بشارع كشكو في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما اصيب اثنين من المواطنين بينهما سيدة في الأربعين من العمر وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم نفذ طيران الاحتلال غارة جوية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية إسرائيل المناطق الشرقية لمخيم البريج.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها العنيف شرقي مدينة غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار والقذائف بشكل متقطع صوب ساحل بحر مدينة غزة.