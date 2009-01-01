الطقس: ارتفاع على الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً

رام الله/سما/

يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بارداً خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام و ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو مغبراً وغائما جزئيا الى صاف بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو مغيراً وغائما جزئيا الى صاف بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل يتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.