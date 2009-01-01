مسؤولون إسرائيليون: تخوف من حرب طويلة مع إيران ودراسة "مسارات للخروج"

القدس المحتلة/سما/

أعربت جهات إسرائيلية عن قلقها من احتمال استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة، مع بحث خيارات لوقف التصعيد قبل أن تتسبب المعركة بأضرار أكبر للمنطقة والاقتصاد العالمي.

المصادر الإسرائيلية، وفقًا لمحللين، أكدت أن الحملة العسكرية الإسرائيلية نجحت في استهداف جزء كبير من البرنامج النووي الإيراني وصواريخها الباليستية ومصانع إنتاج الأسلحة، إلى جانب ضرب قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للنظام، لكنها حذرت من أن استمرار القتال قد يفرض ثمنًا على دول الخليج المتعرضة لهجمات صاروخية إيرانية وعلى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تداعيات سياسية محتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دخل الحرب دون قاعدة دعم شعبية واسعة.

المسؤولون الإسرائيليون أشاروا إلى أنه رغم رفض إيران محتملة للاستسلام غير المشروط، هناك إمكانية لتسليم رسائل تبدي استعدادها لوقف إطلاق النار بشروط أمريكية بعد ضرب الأهداف الرئيسية للحملة.

وفي الوقت نفسه، أبدت إسرائيل قلقها من توسع المعركة إلى ساحات أخرى، وعلى رأسها لبنان، مؤكدة عدم رغبتها بالانجرار إلى عملية برية واسعة ضد حزب الله، مع حرصها على الحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات بينما يواصل ترامب التأكيد على سعيه لتحقيق نصر كامل على النظام الإيراني، مع الحديث عن إنشاء إيران جديدة بعد انتهاء العمليات العسكرية، في ظل غموض حول كيفية إنهاء الحرب فعليًا.