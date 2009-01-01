  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة جندي أميركي في الكويت لترتفع حصيلة قتلى الحرب على إيران إلى 8

الإثنين 09 مارس 2026 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة جندي أميركي في الكويت لترتفع حصيلة قتلى الحرب على إيران إلى 8



وكالات - سما-

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" على منصة إكس وفاة جندي من الحرس الوطني في الكويت يوم 6 مارس، إثر ما وصف بـ"حادثة صحية طارئة"، فيما يجري التحقيق حالياً في سبب الوفاة.

وبوفاته، يرتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم على إيران في 28 فبراير إلى ثمانية، إلى جانب إصابة 18 آخرين بجروح وصفت بأنها خطيرة، ضمن العمليات العسكرية المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقبل ساعتين فقط من الإعلان عن وفاة الجندي الأخير، كان الجيش ⁠الأمريكي قد أعلن مقتل جندي متأثرا بجروحه ⁠التي أصيب بها خلال الهجوم المضاد الأولي ⁠الذي شنته إيران قبل أسبوع، موضحا أن العسكري أصيب بجروح خطيرة في ⁠موقع هجوم على ⁠القوات الأمريكية في السعودية في الأول من مارس/آذار الجاري.

وأوضح البيان أن "هذا هو الجندي السابع الذي يُقتل في العمليات القتالية خلال عملية الغضب الملحمي"، مؤكدا أن هوية القتيل ‌لن يكشف عنها إلا بعد مرور 24 ساعة ‌على إخطار ‌أقاربه.

وجاء الإعلان عن وفاة الجنديين الأخيرين بعد يوم من حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراسم إعادة جثامين 6 جنود قتلوا خلال الحرب على إيران.

الأكثر قراءة اليوم

إصابات ودمار هائل في قصف ايران وسط اسرائيل بصواريخ انشطارية ..

ابو ظبي تنفي بشدة ..الإعلام العبري يزعم : الجيش الإماراتي يهاجم إيران

إسرائيل تستعِّد لإمطارها بالصواريخ الانشطارية.. الجنرال ماكغريغور: إيران تمتلك مخزون صواريخ ضخمٍ وقدرةً لمواصلة الحرب لفترةٍ طويلةٍ…

بغالبية أصوات مجلس الخبراء ..إيران تختار مرشدا جديدا "يرفضه ترامب"

مسيرة تضرب "محطة تحلية "في البحرين وقلق كبير في منطقة الخليج

عمان: إجراء واشنطن وإسرائيل ضد إيران غير أخلاقي وغير مقبول ..

الكشف عن ملامح الغزو البري الأمريكي الاسرائيلي القادم لـ"ايران"…

الأخبار الرئيسية

ويتكوف وكوشنر في زيارة مفاجئة لإسرائيل وسط تقارير عن استياء ترامب من ضربات إسرائيل لمحطات الوقود الإيرانية..

ستة شهداء في غزة بينهم صحفية : خروقات مستمرة لجيش اسرائيل وقتل هستيري

سيحتفظ بالكلمة الأخيرة..ترامب: إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارا "مشتركا" مع نتنياهو

واشنطن : أمريكا غاضبة من الهجمات الإسرائيلية على مخازن الوقود الإيرانية: لها نتائج عكسية

ابتداءً من أبريل: البنزين في إسرائيل يقترب من 10 شواقل للتر