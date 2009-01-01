  1. الرئيسية
سيحتفظ بالكلمة الأخيرة..ترامب: إنهاء الحرب مع إيران سيكون قرارا "مشتركا" مع نتنياهو

الإثنين 09 مارس 2026 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قرار إنهاء الحرب الجارية مع إيران سيكون قرارا مشتركا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع احتفاظه بالكلمة الأخيرة بشأن توقيت إنهاء العمليات.

وفي مقابلة هاتفية مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال ترامب إن القرار سيتم بالتشاور مع نتنياهو، مضيفا: "أعتقد أنه قرار متبادل نحن نتحدث باستمرار، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب".

وأشار ترامب إلى أن نتنياهو سيكون له رأي في توقيت إنهاء الحرب، لكنه أكد أن القرار النهائي سيعود إليه.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل عملتا معاً في مواجهة إيران، مضيفاً: "إيران كانت ستدمر إسرائيل وكل ما حولها لقد عملنا معا ودمرنا دولة كانت تريد تدمير إسرائيل".

جاءت تصريحات ترامب بعد أيام من بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مشترك في 28 فبراير، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أشارت في وقت سابق إلى أن واشنطن تتوقع أن تستمر الحرب بين أربعة وستة أسابيع.

