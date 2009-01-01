بلومبيرغ: ترامب يدرس نشر قوات خاصة للسيطرة على اليورانيوم الإيراني

واشنطن / وكالات /

يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيار نشر قوات خاصة على الأرض للسيطرة على مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة تصنيع السلاح النووي، وسط مخاوف متزايدة لدى المسؤولين من احتمال نقل هذا المخزون إلى موقع غير معروف، وفقاً لثلاثة دبلوماسيين مطلعين على المناقشات لموقع بلومبيرغ.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا ضربات على منشآت نووية رئيسية خلال حرب استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي. ومنذ ذلك الحين تصاعدت حالة عدم اليقين بشأن موقع اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، إذ مضى نحو تسعة أشهر منذ أن تمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التحقق من مكانه، بحسب المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية المداولات.

وقال ترامب خلال إحاطة صحفية على متن الطائرة الرئاسية مساء يوم السبت:

"لم نتمكن من الوصول إليه حتى الآن، وربما نفعل ذلك في وقت ما. لم نستهدفه حتى الآن، لكنه خيار يمكننا اللجوء إليه لاحقاً. لن نفعل ذلك الآن."

وكان أحد الأهداف المعلنة للهجمات على إيران هو حرمان الجمهورية الإسلامية من أي قدرة على إنتاج أسلحة نووية. إلا أن الضربات التي استهدفت المنشآت الذرية العام الماضي جعلت مهمة تتبع اليورانيوم أكثر تعقيداً. وأصبح هذا الملف الآن قضية ملحة مجدداً لدى المخططين العسكريين، في وقت لا يزال غير واضح ما إذا كانت أي عملية خاصة محتملة ستنفذها القوات الأميركية أم الإسرائيلية.

وعلى الصعيد العلني، يعرب المسؤولون الأميركيون عن ثقتهم بأنهم يعرفون مكان تخزين اليورانيوم. لكن في الأوساط الخاصة تبدو درجة اليقين أقل. ففي الأسابيع التي سبقت الضربات الأخيرة، رصد مفتشو وكالة الطاقة النووية متواصلاً خارج أنفاق محفورة في تل قرب أصفهان، حيث كان آخر توثيق للمادة قبل اندلاع القتال.

وقال دبلوماسي في فيينا مطلع على تقييمات الوكالة إن هذا النشاط يزيد من احتمال نقل جزء على الأقل من نحو 441 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب الذي كان مخزناً في المجمع.

ويكفي هذا المخزون نظرياً لإنتاج نحو 12 رأساً نووياً في حال جرى تخصيبه بدرجة أعلى، فيما تشير تقديرات الولايات المتحدة تحديداً إلى إمكانية تصنيع 11 قنبلة نووية. كما تمتلك إيران أكثر من 8000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو مخزون يمكن رفع مستوى تخصيبه إذا أعيد تشغيل قدرات التخصيب.

ووفق أحد المسؤولين، يعمل مسؤولون أميركيون وإسرائيليون حالياً على البحث عن هذه المواد عالية التخصيب، كما وضعوا خططاً طارئة تشمل نشر قوات خاصة إذا تم تحديد موقعها بدقة.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب في 3 مارس إن لدى الولايات المتحدة خيارين لجعل اليورانيوم الإيراني غير قابل للاستخدام:

إما إرسال فرق إلى الموقع في حال السيطرة الميدانية عليه لتخفيف درجة التخصيب والتخلص من المادة بأمان، أو نقلها خارج إيران والتعامل معها في موقع آخر.