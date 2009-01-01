  1. الرئيسية
عبدالله الثاني : الأردن آمن وجاهز للتصدي لأي تهديدات

الإثنين 09 مارس 2026 12:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عبدالله الثاني : الأردن آمن وجاهز للتصدي لأي تهديدات



عمان / وكالات /

أكد الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، يوم الأحد، استعداد المملكة الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشدداً على أن الأردن آمن وسيظل كذلك.

جاء تأكيد الملك خلال اجتماعه برئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حيث اطلع الملك عبد الله على مستويات الجاهزية لدى مختلف صفوف القوات المسلحة.

وأشاد عبد الله ، بالجهود المبذولة من قبل منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين، مشيراً إلى الجاهزية العالية التي تتمتع بها القوات المسلحة للتعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة والتصدي الفعال لأي تهديدات أو محاولات تمس أمن الأردن واستقراره.

كما استمع الملك إلى إيجاز مفصل حول خطط التحديث والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها داخل القوات المسلحة، بهدف تعزيز قدرتها على أداء واجباتها الوطنية في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها الداخلي.

