الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف جويّ بخان يونس ومدفعي بالبريج واطلاق نار

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٥٠ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المهندس احمد القدرة بغارة نفذتها طائرة استطلاع وسط خان يونس جنوب قطاع غزة فيما اصيبت ابنته بجراح بالغة .

وزعم جيش الاحتلال انه قام بتصفية قناص من حماس.

وفجر اليوم شن الطيران الحربي غارة جوية في شارع الطينة جنوب خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال قذائفها المدفعية وفتح نيران الأسلحة الرشاشة تجاه شرق حي الزيتون بمدينة غزة فيما امتد القصف المدفعي نحو شرق جباليا شمال القطاع.