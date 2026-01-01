الطقس: مشمس نهارًا بارد ليلا

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم ءالأحد، غائما جزئيا إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وخلال ساعات الصباح الباكر تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الاثنين غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نهارا شديد البرودة ليلًا ً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل المتأخر تكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع خلال الصباح الباكر خلال صباح يومي الأحد والإثنين، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، ومن ارتفاع موج البحر.