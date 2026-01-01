  1. الرئيسية
اعتقالات واسعة بالضفة واستيلاء على منازل وتحويلها لثكنات عسكرية

الأحد 08 مارس 2026 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، شملت مداهمات المنازل وتفتيشها والاعتداء على أصحابها، بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأوضح نادي الأسير أن الجيش اقتحم مدينة نابلس واعتقل الشابين علاء وجهاد السركجي من منزلهما قرب مخيم العين، إضافة إلى رامي الأغبر وماهر صلاح.

كما شهدت بلدة قصرة وبلدة تقوع وشارع الصف في بيت لحم اعتقالات واسعة شملت الشابين المصابين أحمد عثمان وجمعة سمير البدن، إضافة إلى يوسف الديرباني.

وفي رام الله، أعيد اعتقال الأسير المحرر وصاحب النشاط الطلابي السابق في جامعة بيرزيت صالح حسن، عقب اقتحام منزله في حي عين مصباح بعد أسبوعين من الإفراج عنه، فيما شمل الاقتحام بلدة الظاهرية والخليل اعتقالات للشبان وإعادة اعتقال الأسير المحرر خليل عواودة بعد يومين من الإفراج عنه.

كما شهدت قرى جنوب الخليل مثل المجد وسكا ودير العسل اقتحامات واسعة، تضمنت الاعتداء على الفلسطينيين واستهداف منازلهم وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية مؤقتة.

وأسفر الاعتداء على المواطن سليم محمد سليم الجواعدة في قرية سكا عن إصابته بجروح ورضوض ونُقل إلى مستشفى دورا الحكومي بعد تدهور حالته، في حين استولى الاحتلال على منزله وحوله إلى ثكنة عسكرية.

وتستمر قوات الاحتلال في تنفيذ حملات متكررة في مناطق جنوب الخليل وبقية المدن والبلدات الفلسطينية، مع اقتحام المنازل والاعتداء على الفلسطينيين والاستيلاء على المنازل لإعادة تحويلها إلى نقاط أو ثكنات عسكرية، في ظل تصاعد هذه الممارسات في الآونة الأخيرة.

