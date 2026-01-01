تقرير أمريكي: إيران قادرة على "استخراج" اليورانيوم عالي التخصيب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وكالات الاستخبارات الأمريكية توصلت إلى أن إيران قادرة على استخراج اليورانيوم الأكثر تخصيباً من مخزونها المركزي، على الرغم من دفنه تحت منشأة أصفهان النووية خلال الغارات الأمريكية العام الماضي. هذا ما أفادت به مصادر مطلعة على التقارير السرية.

في مقالٍ وقّعه أيضاً رونين بيرغمان، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، أفادت مصادر استخباراتية بأن إيران باتت قادرة على الوصول إلى اليورانيوم عبر منفذٍ ضيقٍ للغاية. ولا يزال من غير الواضح كم سيستغرق الوصول إلى موقع اليورانيوم، وهو في حالة غازية داخل حاوياتٍ خاصة، وإخراجه من المجمع.

قال مسؤولون أمريكيون إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تراقب الموقع في أصفهان باستمرار، ولديها مستوى عالٍ من الثقة في أنها ستكون قادرة على اكتشاف أي محاولة من جانب إيران أو جماعات أخرى لنقل اليورانيوم من الموقع والرد عليها.

في وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس الإخباري أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم المخصب في مرحلة لاحقة من الحرب، وذلك وفقًا لأربعة مصادر مطلعة على المناقشات