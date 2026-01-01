  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرب على إيران تدخل يومها التاسع : قصف متبادل وتحذيرات إقليمية من توسع النزاع

الأحد 08 مارس 2026 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على إيران تدخل يومها التاسع : قصف متبادل وتحذيرات إقليمية من توسع النزاع



القدس المحتلة / سما /

دخلت الحرب الإسرائيلية–الأميركية على إيران يومها التاسع، وسط ترقب لاختيار إيران مرشدها الجديد وتصاعد القصف بين طهران وتل أبيب.

وفي الساعات الأولى من اليوم، أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل استهدفت الجنوب والنقب وتل أبيب الكبرى والقدس وحيفا وضواحيها، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالجنوب دون وقوع إصابات، وتسجيل 22 إصابة طفيفة نتيجة التدافع نحو الملاجئ.

ورد الجيش الإسرائيلي بشن موجة واسعة من الضربات الجوية على العاصمة الإيرانية طهران، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الموجة "السابعة والعشرين" من عملية "وعد الصادق 4" نفذت بنجاح عبر طائرات مسيرة وصواريخ ضد أهداف أميركية وإسرائيلية.

وفي تطورات ميدانية إضافية، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إرسال قوات خاصة إلى إيران للسيطرة على مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في مرحلة لاحقة من الحرب.

ورغم اعتذار الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، لدول المنطقة عن الهجمات التي نفذتها إيران خلال الأسبوع الماضي، أكد أن بلاده لن تخضع للظلم وسترد على أي اعتداء من أي دولة، محذراً من استخدام أراضي الدول الأخرى لمهاجمة إيران.

وفي موقف سعودي، أبلغت الرياض طهران بأنها تفضل تسوية دبلوماسية للنزاع، لكنها قد ترد بالمثل إذا استمرت الهجمات على المملكة وقطاع الطاقة فيها.

من جهته، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على عدم اهتمامه بالتفاوض مع إيران، ملوحا بأن الحرب قد تستمر حتى زوال الجيش الإيراني والقيادة السياسية، مؤكدا أن الحملة الجوية قد تجعل أي مفاوضات مستقبلية بلا قيمة إذا تم القضاء على القيادات المحتملة وتدمير الجيش الإيراني بالكامل.

الأكثر قراءة اليوم

حاخامٌ إسرائيليٌّ بارزُ يُطالِب بتدمير المسجد الأقصى بصاروخٍ كبيرٍ لإشعال الحرب الدّينيّة مع المسلمين واتهام الإيرانيين..

دواء يبقي الطيارين المقاتلين يقظين 24 ساعة دون نوم

صحيفة بريطانية تكشف عن عن الصاروخ الإسرائيلي الضخم الذي قتل خامنئي

الولايات المتحدة تعلن نيتها السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية

طهران : مجلس خبراء القيادة يختار المرشد الجديد عبر تصويت كتابي مختوم والإعلان خلال ساعات

إعلاميٌّ إسرائيليٌّ بارزٌ: إسرائيل وأمريكا خسرتا الحرب..

“حزب الله” يسحق إنزالاً إسرائيلياً بعد استدراج قوة مشاة في البقاع شرقي لبنان..

الأخبار الرئيسية

لبنان

19 شهيدًا بغارة في النبطية: إسرائيل توسّع ضرباتها في لبنان وتواصل تهجير بلدات جنوبية

20260308064959

3 شهداء و5 إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة أبو فلاح قرب رام الله

القناة 14 العبرية : تحركات لمنصات إطلاق الصواريخ في اليمن وتأهب في إسرائيل خشية هجوم متعدد الجبهات

رويترز : السعودية تهدد إيران بالرد بالمثل ..

إعلاميٌّ إسرائيليٌّ بارزٌ: إسرائيل وأمريكا خسرتا الحرب..