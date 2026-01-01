  1. الرئيسية
غارات إسرائيلية على مستودعات نفط بطهران وهجمات إيرانية على إسرائيل والخليج

الأحد 08 مارس 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

استهدفت هجمات إسرائيلية مستودعات نفط في طهران، وواصلت إيران إطلاق صواريخها ومسيّراتها نحو إسرائيل والقواعد الأميركية في الخليج؛ في وقت تقدر واشنطن وتل أبيب أن الحرب قد تستمر لمدة أطول وسط تقديرات بأن تتصاعد الهجمات على إسرائيل.

تواصلت الهجمات الإسرائيلية - الأميركية على إيران مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، إذ أعلنت إسرائيل شن غارات واسعة من بينها استهدفت مستودعات للنفط في طهران في أول هجوم على بنى تحتية نفطية بالبلاد، فيما جددت إيران إطلاق دفعات من الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل والخليج، حيث أعلنت دول الأخيرة تعاملها مع هجمات في أجوائها.

وفي ضوء تطورات الحرب، تستعد إسرائيل لتصاعد الهجمات الصاروخية من إيران إذا ما قررت تحويل ثقل عملياتها الصاروخية من استهداف دول الخليج العربية إلى استهداف إسرائيل، في أعقاب إعلان الرئيس الإيراني أن بلاده ستتوقف عن مهاجمة دول الجوار إذا رصدت توقف انطلاق الهجمات من أراضيها.

ومن جانبه، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصريحات مساء السبت، قال خلالها إنه لا يريد دخول الأكراد إلى الحرب، وأشار إلى أن الحرب ستستمر لبعض الوقت وأنها تسير في أفضل حالاتها؛ فيما توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب بـ"كل قوة"، وتحدث عن وجود الكثير من المفاجآت لزعزعة النظام الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ 600 عملية صاروخية و2600 هجوم بالمسيّرات منذ بدء الحرب؛ وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط 7500 ذخيرة على إيران بالإضافة إلى تنفيذ 3400 غارة وتدمير موقع إستراتيجي لإنتاج الصواريخ الباليستية في منطقة بارشين.

