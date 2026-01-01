3 شهداء و5 إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة أبو فلاح قرب رام الله

رام الله/سما/

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، جراء إطلاق نار واعتداءات نفذها مستوطنون على بلدة أبو فلاح، شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بأن الشاب ثائر فاروق حمايل (24 عاما) والمواطن فارع جودات حمايل (57 عاما) استشهدا بعد إصابتهما بالرصاص في الرأس خلال الهجوم الذي نفذه مستوطنون في البلدة.

بدورها، ذكرت مصادر طبية في مستشفى "إتش كلينك" بمدينة رام الله، أن المواطن محمد حسن مرة (55 عاما)، من سكان بلدة أبو فلاح، استشهد إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، مشيرة إلى أنه وصل إلى المستشفى وقلبه متوقف.

وأضافت المصادر الطبية أن الإصابات الأخرى سجلت بالرصاص الحي، بينها ثلاث إصابات في الرأس، وإصابة في الحوض، وأخرى في الكتف خرجت من الرقبة.

وكان شاب فلسطيني قد استشهد أمس السبت، وأصيب شقيقه بجروح خطيرة، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على خربة واد الرخيم في مسافر يطا، جنوبي مدينة الخليل.

وباستشهاد ثلاثة فلسطينيين في أبو فلاح، يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص واعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عام 2026 إلى ستة شهداء.

كما ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 42 شهيدا، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية.

ووفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون خلال شهر شباط/فبراير الماضي 1965 اعتداء في الضفة الغربية، تركزت معظمها في محافظة الخليل بواقع 421 اعتداء، بينها 511 اعتداء نفذها مستوطنون واستهدفت قرى وتجمعات فلسطينية، كان نصيب محافظة الخليل منها 138 اعتداء.