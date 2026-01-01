السيسي وعباس يحذران من التداعيات السلبية لحرب إيران على المنطقة

  1. الرئيسية
السبت 07 مارس 2026 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي بأن الاتصال تناول التطورات الإقليمية الجارية، وأكد الرئيس السيسي ضرورة وقف التصعيد الحالي وأولوية الحل السلمي لكل أزمات المنطقة، بما يحفظ استقرار الدول ومقدرات الشعوب.
كما شدد الزعيمان على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لا سيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب، وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها، وحذرا من تداعيات الحرب السلبية على الأوضاع في المنطقة لا سيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية ذات الصلة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسان بحثا كذلك تطورات القضية الفلسطينية، واستعرض الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء وكل الأطراف الفاعلة لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع.
من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها مصر والرئيس السيسي شخصيًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه المشروع في دولته المستقلة، مستعرضًا رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

