الشماتة في استهداف الدول الخليجية تعبير واضح عن الجهل والحقد! د.جمال المجايدة :

الجمعة 06 مارس 2026 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أوقات الأزمات الصعبة تظهر حقيقة المواقف. فبينما يقف العالم متضامنا ومتكاتفاً مع الامارات ودول الخليج , داعما موقفها للدفاع عن أمنها واستقرارها، يخرج أحياناً اصوات الجهلة من يتعامل مع الخطر بروح الشماتة أو السخرية. 

وقد برز هذا المشهد خلال الاعتداءات الإيرانية الصاروخية التي استهدفت دول الخليج، ومنها الإمارات، حيث عبّر البعض من الجهلة والحاقدين على منصات التواصل عن مواقف مليئة بالتشفّي، وكأنهم لا يدركون خطورة ما يجري  ضد دول الخليج العربية التي كانت ولازالت مصدر رخاء ودعم مالي واقتصادي واجتماعي للعديد من الدول العربية والاسلامية !

الشماتة في استهداف الدول الخليجية ليست رأياً سياسياً، بل تعبير واضح عن جهل عميق بمعنى سيادة الدولة الوطنية والأمن القومي العربي. 

لقد بنت الإمارات نموذجها على الاستقرار والتنمية والانفتاح، وأصبحت خلال عقود قليلة مركزاً عالمياً للاقتصاد والسياحة والاستثمار. ولذلك فإن أي اعتداء عليها لا يستهدف دولة فحسب، بل يهدد منظومة استقرار إقليمي يعتمد عليها ملايين البشر.

المؤسف أن بعض الشامتين من إخوان الشياطين يتعاملون مع العدوان ضد الامارات ودول الخليج بعقلية مريضة، متجاهلين أن العدوان الايراني الغاشم يحمل مخاطر كبرى على الأمن والاقتصاد وحياة الناس في الاقليم ككل. بل إن بعض هذه الأصوات تتأثر بخطابات تحريضية خارجية تهدف أساساً إلى إضعاف تماسك المجتمعات العربية والاسلامية .

لقد أثبتت الإمارات قدرتها على مواجهة التحديات بثبات وحكمة، مستندة إلى مؤسسات قوية وشراكات دولية متينة. لكن يبقى وعي المجتمع وتماسكه خط الدفاع الأول في مواجهة أي تهديد.أما الشماتة، فهي في النهاية موقف يكشف جهل أصحابه وحقدهم على كل ماهو ناجح وايجابي سواء في الامارات او في بقية الدول الخليجية .

