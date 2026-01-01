  1. الرئيسية
اصابة 8 جنود اسرائيليين في قصف حزب الله موقع مركبا وقاعدة عميعاد

الجمعة 06 مارس 2026 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت /سما/

اعلن حزب الله في بيان له "قصفنا بالصواريخ قوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث جنوبي لبنان".

واضاف " هاجمنا بالمسيرات الانقضاضية قاعدة عميعاد جنوب مدينة صفد المحتلة":

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ان صفارات الإنذار تدوي في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان إثر تسلل مسيرة معادية

واكد الجيش الاسرائيلي إصابة 5 جنود من لواء غفعاتي بجروح خطيرة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

وقالت صحيفة معاريف عن مصادر اسرائيلية ان 8 جنود من لواء غفعاتي بجروح، 5 منهم بحالة خطرة، إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.

