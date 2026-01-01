اسرائيل : حزب الله يسعى للعمل ضد إسرائيل انطلاقا من سوريا وحكومة دمشق تحافظ على الحدود

القدس المحتلة/سما/

زعمت قناة كان الإسرائيلية نقلا عن "مصادر استخباراتية عربية" بأن حزب الله يريد مهاجمة إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية.

وقالت القناة إن دمشق تركز جهودها على تفكيك البنى التحتية التي أنشأها حزب الله على الحدود مع لبنان.

واضافت أن حكومة دمشق أصدرت تعليمات لقادتها الميدانيين بإحباط أي خلية تنوي شن عملية ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية في إطار دعم إيران في الحرب.

بل زعمت مصادر مقربة من الحكومة السورية في الأيام الأخيرة أنه تم إنشاء نقاط تفتيش في جنوب سوريا لمنع مثل هذه العملية.

وأضافت أن الرئيس السوري احمد الشرع يريد ضرب مواقع حزب الله على طول الحدود في منطقة سهل البقاع.