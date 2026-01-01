  1. الرئيسية
رشقة صاروخية جديدة وانفجارات شديدة وسط اسرائيل

الجمعة 06 مارس 2026 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

استأنفت ايران إطلاق الصواريخ وسُمعت دوي انفجارات في وسط اسرائيل وشارون والضفة الغربية عقب القصف .

وبحسب تل أبيب ، فقد تم اعتراض عدد من الصواريخ التي أُطلقت من إيران وسقوط أُخرى بمناطق مفتوحة ولا إصابات

ودون صافرات الإنذار وسط إسرائيل وبمنطقة تل أبيب إثر إطلاق صواريخ من إيران.

وأطلقت طهران صواريخ ومسيّرات صوب تل أبيب، منذ الليلة الماضية، فيما أعلنت السعودية اعتراض ثلاث مسيّرات شرق منطقة الرياض، في وقت تواصل إيران شن هجمات على دول الخليج، ردا على الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

