  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

زامير: ننتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب بإيران ولدينا تحركات مفاجئة إضافية

الخميس 05 مارس 2026 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
زامير: ننتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب بإيران ولدينا تحركات مفاجئة إضافية



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيليّ، إيال زامير، مساء الخميس، في أول كلمة يلقيها للإسرائيليين، منذ بدء الحرب على إيران، السبت الماضي، إن جيشه ينتقل إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مشيرا إلى أن لديه "تحرّكات مفاجئة إضافية".

يأتي ذلك فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تل أبيب تواصل توجيه الضربات في إيران وفي لبنان، عادّا أن "الإنجازات كبيرة"، إلا أن "العمل لا يزال متعددا" وطويلا.

وذكر زامير أن إسرائيل نجحت في ضرب منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مشيرا إلى أنه "بعد إتمام المرحلة الافتتاحية المفاجئة للضربة، والتي حققنا خلالها تفوقًا جويًا وضربة لمنظومة الصواريخ الباليستية، ننتقل الآن إلى المرحلة التالية من، إذ سنزيد من إلحاق الضرر بأُسُس النظام، وقدراته العسكرية".

وقال: "لدينا تحركات مفاجئة إضافية، لا أنوي الكشف عنها، وسنلاحق عدونا، وسنقبض عليهم جميعهم".

وأضاف زامير: "في غضون 24 ساعة، مهّد طيارونا الطريق إلى طهران، وقد دمرنا نحو 80% من منظومات الدفاع الجوي، وحققنا تفوقًا جويًا شبه كامل في سماء إيران".

وأشار إلى "تعطيل وتدمير أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية".

وأضاف أنه "في عملية متزامنة، نجرّد النظام من قدراته العسكرية، وندفعه إلى نقطة عزلة وضعف إستراتيجيين لم يسبق لها مثيل، وهذا تعاون تاريخي؛ أقوى جيشين في العالم يسيطران على سماء أكبر دولة إرهابية في العالم"، على حدّ وصفه.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إنه "كلما طال انتظارنا للعملية، دخلت إيران منطقة الحصانة، وازداد الخطر".

"تعميق خطّ السيطرة" في لبنان

وفي ما يتعلق بالحرب على لبنان، قال إن حزب الله "ارتكب خطأ إستراتيجيًا، وخلافًا لمصالح الشعب اللبناني، واختار الانضمام إلى المعركة، وهو يدفع ثمنًا باهظًا لذلك".

وأضاف: "نحن نشن هجومًا قويًا على الجبهة وفي عمق لبنان؛ لقد أمرت قوات الجيش الإسرائيلي بالتقدّم، وتعميق خطّ السيطرة على الحدود، مع تمركزها في نقاط رئيسية في جنوب لبنان".

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي : تحطم مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15” غربي إيران

سيناريو الفشل مكتوب سلفًا..: تشكيكٌ اسرائيلي بقدرة إسقاط النظام بطهران

نخشى من النووي.. الرئيس الإسرائيلي : هدفنا تغيير الشرق الأوسط ولسنا بصدد غزو بري لإيران

الإعلان رسميا عن فشل الإجراءات لضمان سفر حجاج قطاع غزة للعام الثالث على التوالي

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق : ما يجري في إيران "حرب نتنياهو" وليس مواجهة إقليمية

تقديرات إسرائيلية: تحقيق أهداف الحرب على إيران يتطلب أسبوعين إضافيين

أذربيجان تتوعّد بالرد على هجوم بمسيرتين إيرانيتين في ناخيتشيفان

الأخبار الرئيسية

الاستخبارات الأمريكية : الحرب على ايران ستستمر إلى سبتمبر.. ومسؤولون وضباط سابقون ينتقدون قرار الحرب

نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء: إيران قررت كسر شوكة الولايات المتحدة ولا يهمنا كم ستطول الحرب

ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي كما حصل مع رئيسة فنزويلا الحالية و”لن “يقبل بأن يتولى نجله المنصب”..

أسرع مسيّرة انتحارية إيرانية تدخل الخدمة العسكرية لأول مرة.. ماذا نعرف عن القدرات الخارقة لطائرة “حديد 110″؟

لبنان يقرر ملاحقة عناصر الحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحليهم وإعادة فرض "التأشيرة" على الإيرانيين..