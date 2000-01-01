  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي كما حصل مع رئيسة فنزويلا الحالية و”لن “يقبل بأن يتولى نجله المنصب”..

الخميس 05 مارس 2026 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار خلف خامنئي كما حصل مع رئيسة فنزويلا الحالية و”لن “يقبل بأن يتولى نجله المنصب”..



وكالات / سما/

قال دونالد ترامب الخميس إنه ينبغي أن يشارك في اختيار خلف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يتولى نجله مجتبى خامنئي هذا المنصب.
وصرّح الرئيس الأميركي لموقع أكسيوس بأن “نجل خامنئي لا قيمة له. ينبغي أن أشارك في الاختيار، كما حصل مع ديلسي” رودريغيز، رئيسة فنزويلا الحالية والتي خلفت نيكولاس مادورو.
وأضاف أن “نجل خامنئي غير مقبول بالنسبة إليّ. نريد شخصا يجلب السلام لإيران”.
واستشهد المرشد الإيراني الأعلى الذي قاد إيران منذ 1989 في ضربات السبت مع بدء الهجوم الإسرائيلي الأميركي.
ويعد نجله مجتبى من أبرز المرشحين لخلافته، علما أنه من أكثر الشخصيات النافذة في الجمهورية الإسلامية.
كما يُطرح اسم حسن الخميني، حفيد آية الله روح الله الخميني، كخليفة محتمل للمنصب.

وبعد استشهاد المرشد الأعلى، تولى مجلس قيادة انتقالي إدارة البلاد إلى أن ينتخب مجلس الخبراء قائدا دائما.
وتضم القيادة الانتقالية الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي.
ومن جهة جدد ترامب، الخميس، دعوته لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لمنح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم فساد، بما يتيح له التفرغ لإدارة الحرب مع إيران.
وأكثر من مرة دعا ترامب، الرئيس الإسرائيلي إلى العفو عن نتنياهو، بما في ذلك خلال خطابه أمام الكنيست في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي رسالة وجهها إلى هرتسوغ في الشهر التالي.
وأثار طلب ترامب، انتقاداتٍ داخل إسرائيل لتدخله في الإجراءات القانونية الداخلية لإسرائيل.
وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، قال هرتسوغ إن مسألة العفو عن نتنياهو “قيد المراجعة”، وسيتم بحثها “دون أي ضغوط داخلية أو خارجية”.
وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع القناة “12” العبرية، إن هرتسوغ، “يجب أن يمنح نتنياهو عفوا فورا”، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون هناك أي أمر يشغل رئيس الوزراء الإسرائيلي “سوى الحرب مع إيران”.
ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.
وأضاف ترامب، أن الرئيس الإسرائيلي وعده “خمس مرات” خلال العام الماضي، بأنه سيمنح نتنياهو العفو، منتقدا إبقاء هذا الملف معلقا فوق رأس نتنياهو طوال هذه الفترة.
وقال: “لقد تحدثت معه عدة مرات حول هذا الموضوع، وقد وعدني مرارا بأنه سيمنح العفو”.
وتابع أن استمرار عدم حسم مسألة العفو يثير استغرابه، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها إسرائيل والحرب الجارية مع إيران.
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه أبلغ هرتسوغ بإمكانية كشف هذه المحادثات علنا.
كما أشار إلى أنه أبلغ هرتسوغ، أنه لا يرغب في لقائه إذا لم تُتخذ خطوة في هذا الملف.
وأكد ترامب، أنه من الأفضل لنتنياهو أن يتفرغ بالكامل لإدارة الحرب والملفات الأمنية دون أن تبقى قضاياه القضائية مصدر ضغط أو انشغال.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″.
وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.
ومنذ بداية محاكمته في 2020، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

الأكثر قراءة اليوم

سيناريو الفشل مكتوب سلفًا..: تشكيكٌ اسرائيلي بقدرة إسقاط النظام بطهران

نخشى من النووي.. الرئيس الإسرائيلي : هدفنا تغيير الشرق الأوسط ولسنا بصدد غزو بري لإيران

الإعلان رسميا عن فشل الإجراءات لضمان سفر حجاج قطاع غزة للعام الثالث على التوالي

تقديرات إسرائيلية: تحقيق أهداف الحرب على إيران يتطلب أسبوعين إضافيين

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق : ما يجري في إيران "حرب نتنياهو" وليس مواجهة إقليمية

إعلام إسرائيلي : تحطم مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15” غربي إيران

أذربيجان تتوعّد بالرد على هجوم بمسيرتين إيرانيتين في ناخيتشيفان

الأخبار الرئيسية

نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء: إيران قررت كسر شوكة الولايات المتحدة ولا يهمنا كم ستطول الحرب

أسرع مسيّرة انتحارية إيرانية تدخل الخدمة العسكرية لأول مرة.. ماذا نعرف عن القدرات الخارقة لطائرة “حديد 110″؟

اليوم الـ6 للحرب.. أكثر من 1230 شهيدًا في إيران والانفجارات تهز إسرائيل وإصابات في الإمارات وانفجارات بقطر

لبنان يقرر ملاحقة عناصر الحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحليهم وإعادة فرض "التأشيرة" على الإيرانيين..

سيناريو الفشل مكتوب سلفًا..: تشكيكٌ اسرائيلي بقدرة إسقاط النظام بطهران