إيران تهدد الولايات المتحدة بعد استهداف فرقاطة "دنا": ستندم على ذلك

وكالات - سما-

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر بهجومها على الفرقاطة الإيرانية "دنا" على بعد ألفي ميل من سواحلنا.

وأضاف عراقجي في تغريدة على إكس أن الفرقاطة الإيرانية"دنا" التي كانت ضيفة على البحرية الهندية تعرضت لهجوم أمريكي في المياه الدولية.

وشدد عراقجي على أن الولايات المتحدة ستندم أشد الندم على هجومها على الفرقاطة الإيرانية والتي كان على متنها نحو 130 بحارا.

وأعلن وزير الحرب الأمريكي "بيت هيغسيث" الأربعاء أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي يوم الثلاثاء وذلك بعدما أبلغت البحرية السريلانكية عن غرق الفرقاطة الإيرانية "دينا" قرب سواحلها.