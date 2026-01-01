  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيران تهدد الولايات المتحدة بعد استهداف فرقاطة "دنا": ستندم على ذلك

الخميس 05 مارس 2026 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تهدد الولايات المتحدة بعد استهداف فرقاطة "دنا": ستندم على ذلك



وكالات - سما-

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة ارتكبت فظاعة في البحر بهجومها على الفرقاطة الإيرانية "دنا" على بعد ألفي ميل من سواحلنا.

وأضاف عراقجي في تغريدة على إكس أن الفرقاطة الإيرانية"دنا" التي كانت ضيفة على البحرية الهندية تعرضت لهجوم أمريكي في المياه الدولية.

وشدد عراقجي على أن الولايات المتحدة ستندم أشد الندم على هجومها على الفرقاطة الإيرانية والتي كان على متنها نحو 130 بحارا.

وأعلن وزير الحرب الأمريكي "بيت هيغسيث" الأربعاء أن غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي يوم الثلاثاء وذلك بعدما أبلغت البحرية السريلانكية عن غرق الفرقاطة الإيرانية "دينا" قرب سواحلها.

الأكثر قراءة اليوم

اتصال سري لبحث شروط ترامب لوقف الحرب: تواصل غير مباشر بين مخابرات إيران ووكالة CIA

ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي .."قطر للطاقة" تعلن "القوة القاهرة" وتعلق إنتاج الغاز والبتروكيماويات إثر هجمات عسكرية

هل هددت تركيا باستهداف الإمارات حال قررت الأخيرة الهجوم على إيران؟..

غزة :أكثر من ٣ آلاف مولودٍ جديد خلال شهر فبراير الماضي

الأردن يستدعي طاقم سفارته بطهران ويؤكد: لن نكون ساحة لتصفية الحسابات

"واشنطن بوست": الهجوم الذي قاده السنوار في 7 اكتوبر يصوغ شرق أوسط جديد

الاحتلال يدعو سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الليطاني

الأخبار الرئيسية

سيناريو الفشل مكتوب سلفًا..: تشكيكٌ اسرائيلي بقدرة إسقاط النظام بطهران

نخشى من النووي.. الرئيس الإسرائيلي : هدفنا تغيير الشرق الأوسط ولسنا بصدد غزو بري لإيران

لبنان : 10شهداء بغارات إسرائيلية استهدفت 3 عائلات وسيارة جنوب وشرق البلاد و”حزب الله” يقصف مواقع للاحتلال

ه

إعلام إسرائيلي : تحطم مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15” غربي إيران

لهذا السبب .. أندونيسيا تعلق مشاركتها في "مجلس السلام" لغزة