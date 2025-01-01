  1. الرئيسية
انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال كانون ثاني الماضي

الخميس 05 مارس 2026 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 2.07% خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة بشهر كانون أول 2025، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 81.77 خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة بـ 83.50 خلال شهر كانون أول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بأن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت انخفاضاً مقداره 6.52% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 4.97% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة، فيما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 3.30% خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المشروبات.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 9.37% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

