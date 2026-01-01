  1. الرئيسية
انفجارات في طهران وصواريخ جديدة نحو إسرائيل

الخميس 05 مارس 2026 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

دوت انفجارات عنيفة، الخميس، في طهران، فيما قامت إيران بتفعيل دفاعاتها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. وشملت دوي الانفجارات مدنا عدة في أنحاء البلاد، بينها بندر عباس على سواحل الخليج وتبريز شمال غرب البلاد.

وجاءت هذه الانفجارات بعد أن أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ19 من عملية "الوعد الصادق 4"، وهي عملية مشتركة تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة المواقع الإسرائيلية والقواعد الأميركية في المنطقة.

وتزامن ذلك مع تصعيد جديد في المواجهة بين إيران وإسرائيل، إذ دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة داخل إسرائيل، شملت تل أبيب الكبرى والقدس، إضافة إلى بلدات في الجليل الأعلى وإصبع الجليل، بحسب ما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وهدد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، باستهداف السفارات الإسرائيلية حول العالم في حال قامت إسرائيل بمهاجمة السفارة الإيرانية في بيروت.

وأشار شكارجي إلى أن طهران امتنعت حتى الآن عن استهداف السفارات الإسرائيلية "احتراماً للدول الأخرى"، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه السفارات ستصبح "أهدافا مشروعة" إذا تعرضت السفارة الإيرانية في لبنان لأي هجوم.

إلى ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية البدء بتخفيف القيود المفروضة على الحركة، والسماح بمزاولة العمل في الأماكن التي تتوفر فيها ملاجئ أو وسائل حماية مناسبة، ما يتيح استئناف نشاط محدود في الأماكن العامة.

وأوضحت الجبهة أن التخفيف يشمل فتح مطار بن غوريون أمام رحلات إعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج، والسماح بتجمّعات عامة تصل إلى خمسين شخصاً، مع استمرار الالتزام بإجراءات السلامة والتعليمات الميدانية لحماية السكان.

