إيران والردع الإقليمي: كيف تحوّل الصراع مع أمريكا إلى أداة ضغط في الشرق الأوسط ؟ حنين خالد خليل

الكاتبة باحثة في معهد بيت الحكمة بغزة

*

عندما تتحدث إيران عن صراعها مع الولايات المتحدة، لا يكون الحديث مجرد مواجهة عسكرية تقليدية.

الصراع يمتد إلى شبكة معقدة من المصالح الإقليمية، القواعد العسكرية، والصواريخ البالستية، ليصبح أداة ضغط فعّالة على مستوى الشرق الأوسط بأسره.



*الردع غير المتماثل: فلسفة المواجهة الإيرانية*

إيران ليست في موقع القوة العظمى، بل تواجه أقوى دولة عسكرية في العالم. لذلك، اعتمدت على ما يُعرف في الدراسات العسكرية بـ:

الردع غير المتماثل: تهديد الخصم بكلفة مرتفعة دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

الحرب الرمادية: استخدام أدوات غير مباشرة مثل الوكلاء، النفوذ السياسي، والعمليات المحدودة.

النتيجة: كل خطوة إيرانية محسوبة بحيث تصل رسالتها إلى واشنطن، لكنها تبقى ضمن هامش يمكن السيطرة عليه.

*الصواريخ: الرسائل الموجهة*

الصواريخ الإيرانية ليست فقط أسلحة، بل رسائل استراتيجية:

ضرب القواعد الأمريكية في العراق أو مناطق الخليج يُظهر قدرة الردع.

دقة الرسائل تكون محسوبة: عدد الصواريخ، نوعها، مواقع الانفجار، والوقت.

الهدف الرمزي أكبر من الهدف العسكري، فالرسالة هي: “نستطيع التأثير على مصالحكم دون مواجهة مباشرة.”

مثال: قصف قاعدة عين الأسد بعد اغتيال قاسم سليماني كان ردًا محسوبًا أرسل إشارات قوية للولايات المتحدة وحلفائها، لكنه تجنب تدمير كامل أو خسائر بشرية كبيرة، للحفاظ على سقف الردع.

*القواعد العسكرية: مواقع استراتيجية للضغط*

وجود القواعد الأمريكية في العراق والخليج جعل المنطقة شبكة حية للرسائل:

كل قاعدة تمثل امتدادًا للوجود الأمريكي في الإقليم، استهدافها يجعل أي صراع إقليمي مكلفًا للولايات المتحدة دون الحاجة لضرب الداخل الأمريكي يُرسل إشارة لكل دولة مضيفة: " *وجودكم في الصراع ليس مجرد اختياركم، بل جزء من الحسابات الكبرى* ."

بهذه الطريقة، تتحول القواعد إلى أدوات ضغط واستراتيجية في اللعبة الإيرانية، بدلاً من كونها مجرد أهداف عسكرية.

*إدارة التصعيد: من الحرب المحتملة إلى الرد المحسوب*

إيران تراقب دائمًا سلم التصعيد:

ضرب الأراضي الأمريكية = فتح حرب وجودية، مستحيلة عمليا.

ضرب القواعد = رسالة محسوبة يمكن السيطرة على تداعياتها.

استخدام الوكلاء = زيادة الكلفة على الخصم دون تحمّل مخاطر مباشرة.

*هذا النموذج يحافظ على مصالح النظام ويمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة، وهو تطبيق عملي لنظرية الردع غير المتماثل* .

الخلاصة: الردع أداة استراتيجية ووسيلة ضغط وإيران نجحت في تحويل ضعفها النسبي أمام الولايات المتحدة إلى أداة ضغط ذكية:

الصواريخ: وسيلة لإرسال رسائل مباشرة، مع تركيز على الرمزية أكثر من الدمار.

القواعد العسكرية: أهداف استراتيجية تضغط على واشنطن وحلفائها، وتحافظ على المنطقة ضمن دائرة النفوذ الإيراني.

إدارة التصعيد: استراتيجيات محكمة تمنع الحرب الشاملة وتحافظ على الردع.

*في النهاية، الصراع مع أمريكا بالنسبة لإيران أصبح شبكة من الرسائل والتهديدات المحسوبة، تتحرك بين القوة الرمزية والضغط السياسي، أكثر من كونه مواجهة عسكرية مفتوحة* .