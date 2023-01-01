مسؤول إسرائيلي يعترف: لقد أخطأنا بشأن “حزب الله” ولم نتوقع أن ينضم بهذه القوة لحرب إيران ويقصف وسط إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أقر مسؤول إسرائيلي، بأنهم لم يكونوا يتوقعون أن ينضم “حزب الله” اللبناني إلى حرب إيران بهذه القوة.

جاء ذلك وفق ما نقلته القناة 13 العبرية الخاصة، مساء الأربعاء، عن المسؤول دون تسميته.

وقالت القناة إنه “بعد يومين من انضمام حزب الله إلى المعركة، وبعد يوم من دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان، تعرض سكان إسرائيل اليوم (الأربعاء) لقصف متزامن مشترك من إيران ولبنان”.

وأضافت أن إحدى القضايا التي ستُناقش في وقت لاحق من مساء الأربعاء في اجتماع أمني لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي مشاركة “حزب الله” والقوة التي أبداها في قصف إسرائيل.

ونقلت عن المسؤول الإسرائيلي قوله: “لم نكن نعتقد أن ينضم حزب الله إلى الحرب بهذه القوة”.

وأضاف: “لقد أخطأنا بشأن حزب الله، لم نتوقع أنهم سيطلقون الصواريخ على مثل هذه المسافات”، في إشارة إلى إطلاق الحزب صواريخ على وسط إسرائيل.

وبحسب القناة ” تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الحرب ستطول أكثر من الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي”.

ولم يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) الإسرائيلي إلا مرة واحدة منذ اندلاع الحرب في فجر 28 فبراير/شباط الماضي، ولا تتم دعوة الوزراء حاليًا إلى أي مناقشات مستقبلية، بما في ذلك مناقشة الليلة.

ويقتصر الحضور في اجتماع الليلة على وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورؤساء المؤسسة الأمنية، وفق المصدر ذاته.

ومنذ فجر الإثنين، تصاعدت المواجهات عقب إعلان حزب الله استهداف موقع عسكري شمالي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق “معركة هجومية” ونفذ سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية ومناطق في جنوب لبنان، داعيًا إلى الاستعداد لأيام من القتال.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة على نشر الخسائر جراء سقوط أو اعتراض صواريخ إيران و”حزب الله”، كما تمنع تداول أي مرئيات في هذا الشأن.

وفيما تقول إسرائيل إنها تستهدف بنية حزب الله، تؤكد وكالة الأنباء اللبنانية أنها تقصف منشآت مدنية.

وكانت إسرائيل قتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.