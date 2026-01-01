  1. الرئيسية
بعد سقوط قتلى القوات الأمريكية..لاريجاني: الشعار "أمريكا أولا" أم "إسرائيل أولا"

الأربعاء 04 مارس 2026 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد سقوط قتلى القوات الأمريكية..لاريجاني: الشعار "أمريكا أولا" أم "إسرائيل أولا"



طهران / وكالات /

ساءل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عما إذا كان شعار الرئيس دونالد ترامب "أمريكا أولا" أم أصبح "إسرائيل أولا" عقب "سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأمريكية" مؤخرا.

وكتب علي لاريجاني في حسابه على منصة "إكس": "أدخل ترامب الشعب الأمريكي في حرب ظالمة مع إيران نتيجة اندفاعات نتنياهو وتصرفاته الهزلية. فليحاسب نفسه اليوم: بعد سقوط أكثر من 500 قتيل من القوات الأمريكية خلال هذه الأيام القليلة، هل ما زال الشعار "أمريكا أولا"، أم أصبح "إسرائيل أولا؟"

وأضاف: "إن القصة لم تنته بعد، وإن استشهاد الإمام خامنئي سيكون له عليكم ثمن باهظ بإذن الله".

هذا وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي اليوم، أن آفاق إيران في الحرب الحالية تتمثل في معاقبة العدو المعتدي.

كما كشف آية الله أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، أن المجلس يشارف على انتخاب المرشد الأعلى الجديد للبلاد.

