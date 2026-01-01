حرب نفسية متصاعدة ..وزير الدفاع الأمريكي: انتهى أمرهم ..ونسيطر على أجواء ومياه إيران

واشنطن / وكالات /

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، إن نتائج العمليات العسكرية في إيران رائعة وتاريخية، مشيرا إلى أن "ما نفعله الآن هو سبعة أضعاف ما فعلناه في حرب الإثني عشر يوما الماضية".

وذكر أن "مزيدا من القوات ستصل قريبا إلى المنطقة، وسنستخدم مخزونا غير محدود من القنابل الدقيقة".

ولفت هيغسيث إلى أن "مهمتنا في إيران تركز على تدمير الصواريخ ومنعها من الوصول إلى السلاح النووي، وقد دمرنا البحرية الإيرانية ومنسوب صواريخهم انخفض بشكل كبير".

وأضاف، أن الولايات المتحدة تنتصر ⁠في ​حربها ضد ​إيران، وأن الجيش الأمريكي قادر ​على القتال ​طالما دعت الحاجة.

وتابع هيغسيث "تتمتع ‌دفاعاتنا ⁠الجوية، وكذلك دفاعات حلفائنا، بقدرة ​كبيرة ​على ⁠المناورة، بإمكاننا مواصلة ​هذا القتال ​بسهولة ⁠طالما دعت الحاجة".