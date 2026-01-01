  1. الرئيسية
الأربعاء 04 مارس 2026 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة: هجوم صاروخي متزامن على إسرائيل من إيران وحزب الله



القدس المحتلة/سما/

أفادت تقارير إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع إطلاق نار وصواريخ متزامن باتجاه إسرائيل من إيران وحزب الله، في تطور غير مسبوق من حيث التوقيت والتنسيق.

وبحسب المصادر، أطلق حزب الله صواريخ باتجاه وسط إسرائيل، في حين أُطلقت صواريخ من إيران باتجاه القدس في الوقت نفسه.

في موازاة ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي، عبر متحدثه الرسمي باللغة العربية، إشعار إخلاء يشمل كامل جنوب لبنان، دون نشر تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات المتوقعة أو جدولها الزمني.

من جهتها، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تضرر مبنيين في موقع نووي بمدينة أصفهان، دون توضيح أسباب الضرر أو حجمه أو ما إذا كان ناتجًا عن هجوم مباشر.

وفي تطور موازٍ، قامت سوريا بإغلاق معبرها الحدودي مع لبنان، وذلك بعد تلقيها تحذيرًا من ضربة إسرائيلية محتملة، وفق ما أفادت به المصادر.

