الأربعاء 04 مارس 2026 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل :اغتيال “رحمن مقدم” قائد العمليات بالحرس الثوري الإيراني والمسؤول عن محاولة اغتيال ترامب



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه بحاجة لمواصلة الغارات على إيران لمدة أسبوعين على الأقل، من اليوم.
ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين بالجيش، لم تسمهم، قولهم في إيجاز لصحفيين عسكريين: “أسبوعان على الأقل من الهجمات على إيران في انتظارنا”.
في غضون ذلك، ادعت القناة 12 أن إسرائيل اغتالت رحمن مقدم، قائد جناح العمليات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، وزعمت أنه المسؤول عن محاولة اغتيال ترامب عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وأضافت: “تم إطلاع ترامب على هذا الأمر خلال الساعات القليلة الماضية من قبل إسرائيل”، ولم تدل بمزيد من المعلومات حول القضية.

وكان ترامب نجا من محاولة اغتيال في 13 يوليو/ تموز 2024، خلال تجمع جماهيري في بنسلفانيا، وأصيب بجروح في أذنه.
ومنذ السبت الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.
كما تشن طهران هجمات على ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” بدول عربية، غير أن بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

