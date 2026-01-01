  1. الرئيسية
شيخ الأزهر يستنكر هجمات إيران على الإمارات ودول عربية .. الدعوة لضرورة ضبط النفس

الأربعاء 04 مارس 2026 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ الأزهر يستنكر هجمات إيران على الإمارات ودول عربية .. الدعوة لضرورة ضبط النفس



القاهرة/سما/

أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب، الأربعاء، عن استنكاره للهجمات الإيرانية على الإمارات وعدد من الدول العربية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أعرب خلاله الطيب عن تضامنه مع الشعب الإماراتي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإمارات (وام).
وقالت الوكالة إن محمد بن زايد تلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر أعرب خلاله الأخير عن “استنكاره الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة وما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
وأكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد العسكري المتسارع في المنطقة واللجوء إلى الحوار والحلول السياسية لمعالجة مختلف القضايا، تفادياً لمزيد من التدهور في الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق “وام”.

والإمارات من بين دول عربية تعرضت لهجمات إيرانية فيما قالت طهران إنه استهداف لما تصفه بأنه “قواعد أمريكية في دول المنطقة”، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.
غير أن بعض الهجمات الإيرانية أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.
ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

