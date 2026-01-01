هل هددت تركيا باستهداف الإمارات حال قررت الأخيرة الهجوم على إيران؟..

اسطنبول / وكالات/

نفت الرئاسة التركية صحة مزاعم تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن “الإمارات العربية المتحدة ستكون هدفًا مشروعًا لتركيا في حال شنت هجومًا على إيران”.

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية على حسابه بمنصة “إن سوسيال” التركية، الأربعاء.

وقال المركز: “المزاعم المتداولة على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بأن كل مكان في الإمارات العربية المتحدة سيكون هدفاً مشروعاً لتركيا إذا هاجمت الإمارات إيران هي ادعاءات ليست صحيحة”.

وأكد المركز عدم صدور أي بيانات أو تصريح في هذا الشأن من قبل المؤسسات الرسمية التركية.

وشدد على أن تركيا “تدافع عن موقف وسياسة تهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار على أساس الدبلوماسية والحوار والقانون الدولي، وليس تصعيد التوترات الإقليمية”.

والإمارات من بين دول عربية تعرضت لهجمات إيرانية فيما قالت طهران إنه استهداف لما تصفه بأنه “قواعد أمريكية في دول المنطقة”، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

غير أن بعض الهجمات الإيرانية أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.