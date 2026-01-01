ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي .."قطر للطاقة" تعلن "القوة القاهرة" وتعلق إنتاج الغاز والبتروكيماويات إثر هجمات عسكرية

وكالات - سما-

أعلنت شركة "قطر للطاقة" دخولها في حالة "القوة القاهرة" (Force Majeure)، وذلك في أعقاب تصاعد حدة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط لليوم الخامس على التوالي، مما أدى إلى توقف واسع النطاق في عمليات الإنتاج والتصدير.

جاء هذا القرار الاضطراري بعد تعرض منشآت صناعية استراتيجية في منطقتي رأس لفان ومسيعيد لهجمات عسكرية، مما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية شملت:

وتعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) والمنتجات المرتبطة به، وهو ما قد يلقي بظلاله على إمدادات الطاقة العالمية.

ووقف إنتاج الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بشكل كامل.

وشمل التعليق خطوط إنتاج البوليمرات، الميثانول، والألومنيوم.

يعد إعلان حالة القوة القاهرة إجراءً قانونياً يعفي الشركة من مسؤولياتها التعاقدية تجاه العملاء الدوليين بسبب ظروف خارجة عن إرادتها، وهو مؤشر على خطورة الوضع الأمني الراهن وتأثيره المباشر على ممرات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

يأتي هذا التوقف المفاجئ، الذي بدأ تدريجياً منذ يوم الثلاثاء الماضي، كجزء من تداعيات الصراع المتزايد في المنطقة، مما يضع أسواق الطاقة العالمية في حالة ترقب شديد لاحتمالات نقص المعروض وارتفاع الأسعار.