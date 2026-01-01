الاحتلال يدعو سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الليطاني

القدس المحتلة/سما/

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء الفوري والتوجه إلى شمال نهر الليطاني.

ففي ظل التصعيد العسكري المتواصل، وجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورًا والتوجه إلى شمال نهر الليطاني، محذرًا من مخاطر البقاء في المناطق القريبة من مواقع قال إنها تابعة لحزب الله.

وقال، إن أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بالقوة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي إلحاق الأذى بالمدنيين".

ودعا السكان إلى إخلاء منازلهم فورًا والابتعاد عن أي مواقع أو عناصر أو منشآت مرتبطة بحزب الله، معتبرًا أن أي شخص يتواجد بالقرب من هذه المواقع "يعرّض حياته للخطر".

كما أشار التحذير إلى أن أي منزل يُستخدم لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف، داعيًا السكان إلى التوجه فورًا إلى شمال نهر الليطاني حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف التحذير أن أي تحرك باتجاه الجنوب قد يعرّض حياة المدنيين للخطر في ظل العمليات العسكرية الجارية.

ويأتي هذا التحذير في سياق تصعيد عسكري واسع ومتسارع تشهده الجبهة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة، مع تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية على مناطق عدة في لبنان.

فقد شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الساعات الماضية سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق الحدث والليلكي وحارة حريك، وذلك بعد إنذارات متكررة وجّهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي دعا فيها السكان إلى إخلاء مبانٍ محددة قبل استهدافها.