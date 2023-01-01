  1. الرئيسية
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,117 شهيد

الأربعاء 04 مارس 2026 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أعلنت الصحة يوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,117 شهيدا، و171,801 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة في تقريرها اليومي، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيد و3 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 633، وإجمالي الإصابات إلى 1,703، فيما جرى انتشال 753 جثمانا.

